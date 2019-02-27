Son Dakika Haberleri: Elazığ'da Koordinasyon Toplantısı

Elazığ'da Koordinasyon Toplantısı

23 dakika önce

Elazığ'da, Çocuk Koruma Kanunu il koordinasyon kurulu toplantısı yapıldı.

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Elazığ'da, Çocuk Koruma Kanunu il koordinasyon kurulu toplantısı yapıldı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü toplantı salonunda 5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu'na göre koruyucu tedbirlerin izlenmesine yönelik oluşturulan Çocuk Koruma Kanunu il koordinasyon kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Yardımcısı Mehmet Fevzi Dönmez, toplantıda, çocuklarla ilgili tüm işlemlerin büyük bir hassasiyet ve özveri ile yapılacağını söyledi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Ahmet Atalan ise, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Toplantıda çalışmalarla ilgili sunum yapıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 12:28 Kaynak: AA

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