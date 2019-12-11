Elazığ'da "Köpek Dostu ilçe" kış nedeniyle kulübelerle donatıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Elazığ'da 'Köpek Dostu ilçe' kış nedeniyle kulübelerle donatıldı - Son Dakika

Elazığ'da "Köpek Dostu ilçe" kış nedeniyle kulübelerle donatıldı

6 saat önce

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde kış nedeniyle sokak köpekleri için örnek bir çalışma yapılarak 20 ayrı noktaya kulübe yerleştirilip yiyecek bırakıldı.

Elazığ'da

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde kış nedeniyle sokak köpekleri için örnek bir çalışma yapılarak 20 ayrı noktaya kulübe yerleştirilip yiyecek bırakıldı.


Karakoçan Belediye Başkanı Ayhan Akbaba tarafından "Hayvanlar Üşümesin" kampanyası kapsamında çalışma yapıldı. Çalışma kapsamında Elazığ Belediyesi'nin desteğiyle ilçe belediyesi tarafından köpek kulübeleri yaptırıldı. Başkan Akbaba ve vatandaşlar tarafından tespit edilen 20 ayrı noktaya köpek kulübelerini yerleştirdi. Hem belediye ekipleri hemde vatandaşları kulübelere yiyecek ve su bırakmaya başladı. Köpek dostu ilçe olarak adlandırılan Karakoçan'daki sokak hayvanları da ilk günden yeni yerlerine alıştı.


İlçede güzel tepkiler alınan proje kapsamında bir vatandaşın da 20 tane köpek kulübesi hediye ettiği ilerleyen zamanda onlarında yerleştirilmesiyle sayının 40'a çıkarılmasının hedeflendiği belirtildi.


Özellikle kış mevsiminde ilçenin 20 ayrı noktasına kulübe yaptıklarını belirten Karakoçan Belediye Başkanı Ayhan Akbaba, " Karakoçan Belediyesi olarak seçim döneminde kendi kitapçığımızda sokak hayvanlarına yönelik barınak sözümüz vardı. Barınak ile ilgili çalışmalara başlarken özellikle hayvanseverlerin, 'bir köpeği en fazla 15 gün barınakta tutabilirsiniz' diye tepkisi olmuştu. Zaten kanunda da bunun yeri vardı. Biz de belediye olarak barınak yapmaktan öte ilçemizde yaşayan sokak hayvanları ile ilgili ortak yaşam alanı şeklinde bir şeyler oluşturmayı düşündük. Özellikle bu kış mevsiminde ne yapabiliriz kısmındaydık. Bizler de ilçemizin belirli noktalarına 20 noktaya köpek kulübesi yaptık" dedi.


"Çok güzel tepki aldık, 20 kulübe daha gelecek"


Sosyal ve güzel bir çalışma ortaya koyduklarını ifade eden Başkan Akbaba, "Hayvanlarımız üşümesin. Bu zorlu kış şartlarında bir nebze de olsa sıcak bir el olma ümidiyle ve yemlerini de bırakarak böyle bir kampanya içerisine girdik. 20 kulübeyi bizlere gönderen Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'na teşekkür ediyoruz. Sosyal medya üzerinden çok güzel tepkiler aldık. Dün itibariyle bir vatandaş 20 kulübe göndereceğini bizlere söyledi. Bundan sonraki süreçte ciddi anlamda köpeklere sıcak bir ev oluşturma ümidiyle yeterli olacaktır.Duyarlı hayvan severlerden hayvanlarımıza yönelik yem ve mama desteği olursa seviniriz. Biz güzel bir çalışma olarak bakıyoruz.Bunlar bizim sokak hayvanlarımız ve ortak yaşamayı, sevmeyi öğreneceğiz. Mümkün olduğu kadar incitmeme noktasında yolumuza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ

Karakoçan, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 02:28 Kaynak: İHA
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