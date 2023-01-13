Elazığ 'ın Maden ilçesinde iddiaya göre 10 sokak köpeği zehirlenerek öldürüldü. Köpeklerin öldüğünü gören vatandaşlar duruma tepki gösterdi. İddiaya göre, Maden ilçesinde bulunan 10 sokak köpeği kimliği belirsiz kişi veya kişilerce zehirlenerek öldürüldü. Zehirlenen köpekler ilçe dışında bulunan boş arazilere atılırken köylüler gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü. Duruma tepki gösteren vatandaşlar, yetkililerin köpekleri zehirleyenleri tespit etmesini istedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Elazığ, Maden, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Elazığ'da köpek katliamı: 10 köpek zehirlendi - Son Dakika

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