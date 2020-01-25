Elazığ'da korku yaratan 6.8'lik depremin yeraltındaki sesi ortaya çıktı - Son Dakika
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Elazığ'da korku yaratan 6.8'lik depremin yeraltındaki sesi ortaya çıktı

13 dakika önce

Elazığ'da korku yaratan 6.8'lik depremin yeraltındaki sesi ortaya çıktıElazığ'da korku yaratan 6.8 büyüklüğündeki depremin yeraltındaki ses kaydı ortaya çıktı.

Elazığ'da korku yaratan 6.8'lik depremin yeraltındaki sesi ortaya çıktı

Elazığ'da korku yaratan 6.8 büyüklüğündeki depremin yeraltındaki ses kaydı ortaya çıktı. ABD'de yeraltını inceleyen üniversite konsorsiyumu tarafından deprem anında kaydedildiği ifade edilen ses kaydı internet sitesinden paylaşıldı.

Merkez üssü Elazığ Sivrice olan 6.8'lik deprem bölgede geniş bir alanda hissedildi. Daha sonra ABD'nin başkenti Washington merkezli çok sayıda üniversitenin konsorsiyumu ile oluşan Sismoloji için Anonim Araştırma Kurumları (IRIS), depremin yeraltındaki ses kaydını, resmi web sitesinde paylaştı. Siteden yayımlanan kayıtta önce bir kırılmayı andıran gürültünün ardından titreme sesi duyuluyor.

Elazığ'da korku yaratan 6.8'lik depremin yeraltındaki sesi ortaya çıktı

Amerika Birleşik Devletleri, Deprem, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 04:51 Kaynak: DHA
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