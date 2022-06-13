Alev alev yanan ev böyle görüntülendi - Son Dakika
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Alev alev yanan ev böyle görüntülendi

13.06.2022 09:35

Alev alev yanan ev böyle görüntülendiELAZIĞ Elazığ'da 5 katlı bir binanın 1'nci katı alev alev yandı.

Alev alev yanan ev böyle görüntülendi

ELAZIĞ Elazığ'da 5 katlı bir binanın 1'nci katı alev alev yandı. O anlar cep telefonu ile görüntülendi.

Olay, merkez Nailbey Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bir binanın 1'nci katında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı evde yangın çıktı. Alevleri gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine Elazığ Belediyesi İtfaiye Amirliği ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangını kontrol edip söndürürken evde maddi hasar meydana geldi. O anlar ise cep telefonuna saniye saniye yansıdı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Alev alev yanan ev böyle görüntülendi
Alev alev yanan ev böyle görüntülendi
Alev alev yanan ev böyle görüntülendi
Alev alev yanan ev böyle görüntülendi
Alev alev yanan ev böyle görüntülendi
Alev alev yanan ev böyle görüntülendi
Alev alev yanan ev böyle görüntülendi

YORUMLAR
500
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Alev alev yanan ev böyle görüntülendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Alev alev yanan ev böyle görüntülendi - Son Dakika
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