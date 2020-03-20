Elazığ'da korona virüsü denetiminde 2 derneğe cezai işlem uygulandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da korona virüsü denetiminde 2 derneğe cezai işlem uygulandı - Son Dakika

Elazığ'da korona virüsü denetiminde 2 derneğe cezai işlem uygulandı

6 saat önce

Elazığ'da korona virüsüne karşı alınan geçici kapatma kararına uymayan lokal ortamında oyun oynattığı belirlenen 2 derneğe cezai işlem uygulandı.

Elazığ'da korona virüsü denetiminde 2 derneğe cezai işlem uygulandı, System.String[]

Elazığ'da korona virüsüne karşı alınan geçici kapatma kararına uymayan lokal ortamında oyun oynattığı belirlenen 2 derneğe cezai işlem uygulandı.


İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüsü salgınına karşı alınan tedbirler doğrultusunda vatandaşların toplu olarak bir araya gelmesine neden olan tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan,düğün salonları, her türlü oyun salonları,ve kapalı çocuk oyun alanlarının faaliyetleri geçici bir süreliğine durdurulmuştu. Durdurulan mekanların denetimi kapsamında bir çok ilde olduğu gibi Elazığ'da da denetimler yapıldı.İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kentte yapılan denetimlerde, dernek adı altında faaliyetlerine devam ettirerek lokal ortamında oyun oynatmayı sürdüren 2 mekan tespit edildi. Bunun üzerine 2 derneğe Kabahatler Kanununun 32. maddesi gereğince emre aykırı davranışta bulunmaktan idari para cezası uygulandığı bildirildi.


Ekiplerin denetimlerine aralıksız devam ettiği de aktarıldı. - ELAZIĞ

İçişleri Bakanlığı, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 09:17 Kaynak: İHA

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