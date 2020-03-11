Elazığ'da "Korona virüsüne" karşı dezenfekte önlemi

24 Ocak'ta meydana gelen depremin ardından Elazığ'da başlatılan dezenfekte işlemi, Türkiye'de ilk defa ortaya çıkan korona virüsü nedeniyle yoğunlaştırıldı

ELAZIĞ - Elazığ'da salgın hastalıklardan korunmaya yönelik depremden sonra belediye tarafından başlatılan dezenfekte ve ilaçlama işlemi, dün Türkiye'de ilk defa ortaya çıkan korona virüsü nedeniyle kent genelinde yoğunlaştırıldı. Ekipler, toplu kullanım ve ulaşım alanları ile çocuk oyun parkları başta olmak üzere şehir içinde bir çok noktada dezenfekte çalışması gerçekleştirdi.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan tüm dünyaya yayılan koronavirüsün, dün yapılan resmi açıklama ile Türkiye'ye sıçradığı'nın tespit edilmesiyle bir çok ilde olduğu gibi Elazığ'da da tedbirler alındı. Virüs, bakteri ve mantara karşı 24 Ocak'ta meydana gelen deprem sonrası dezenfekte işlemi başlatılan Elazığ'da da temizlik ve ilaçlama çalışmalarına hız verildi.Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü koordinesinde ekipler, halk sağlığı için şehrin bir çok noktasındaki toplu kullanım alanları, iş merkezleri, spor salonları, ibadethaneler, parklar ve şehir içi toplu taşımada kullanılan otobüsleri ilaçlayarak dezenfekte etti. Kent genelinde yapılan ilaçlama ve temizlik çalışmalarının belirli periyotlarla tekrar tekrar yapılacağı belirtildi.

Korona virüsüne karşı önlem aldıklarını ve dezenfektan yapmaya devam edeceklerini belirten Belediye Veteriner İşleri Müdürü Vesile Tutçugil, " İlimizde 24 Ocak'ta meydan gelen depremin hemen akabinde biz üç tane etkene virüs, mantar ve bakterilere etkili bir dezenfektan ile dezenfeksiyon işlemine ivedi olarak başladık. Bunu sürekli halde devam ettiriyoruz. Şuan dünyada baş gösteren korona tehlikesine karşı ortak kullanım alanları, çocuk oyun parkları, terminal ve otobüs işletmesi benzeri yerlerde bu tedbirleri tekrar devam ettireceğiz. Sağlık İl Müdürlüğü ile yaptığımız görüşme neticesinde her kurumun kendi tedbirini kendisinin alması gerektiği ile ilgili bir karara varıldığı söylendi. Bu doğrultuda biz belediye olarak tüm birimlerimizde ve ortak kullanım alanı olan her yerde gerekli tedbirleri alıyoruz, almaya da devam edeceğiz"dedi.