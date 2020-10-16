Elazığ'da koronavirüs denetimi - Son Dakika

ELAZIĞ Valisi Erkaya Yırık'ın katılımıyla kent genelinde koronavirüs salgınına yönelik denetim yapıldı.

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle 81 ilde eş zamanlı olarak uygulanan koronavirüs tedbirlerine yönelik denetimler Elazığ'da da gerçekleştirildi. Vali Erkaya Yırık'ın katılımıyla başlatılan uygulamada, bir alışveriş merkezinde bulunan iş yerleri denetlenerek esnaf ve vatandaşlara uyarılarda bulunuldu. Vali Yırık'a Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Emniyet Müdürü Celal Sel, Jandarma Alay Komutanı Kıdemli Albay Ali Yıldız da eşlik etti.

'2-3 HAFTA ÖNCEKİ DURUMDAN İYİYİZ'Denetim sonrası açıklama yapan Vali Yırık, denetimlerde maske, mesafe ve temizlik konusunda vatandaşlara hatırlatmalarda bulunduklarını ifade ederek, şunları söyledi:

"Bugün itibariyle 2-3 hafta önceki durumdan daha iyiyiz ama bu bizim rehavete kapılmamıza yol açmasın. Çünkü bu virüs sıfırlanıncaya kadar hala salgın tehlikesi ile karşı karşıyayız. Salgınla ilgili aldığımız tedbirlerden biri de hastane önlerinde bir semptomla ya da bir taleple gelen vatandaşlara, kurulan çadırda PCR testi uygulanması. Bu uygulama, bu vatandaşları diğer sağlıklı vatandaşlarla bir araya getirmeyerek, bulaş riskini artırmayarak izole bir şekilde test işlemini gerçekleştirmeyi amaçlıyor."