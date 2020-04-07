Elazığ'da koronavirüs hastası 9 kişi alkışlarla taburcu edildi - Son Dakika

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Elazığ'da koronavirüs hastası 9 kişi alkışlarla taburcu edildi
6 saat önce
ELAZIĞ'da, koronavirüs testleri pozitif çıkan 9 kişi, hastanedeki tedavilerinin ardından alkışlarla taburcu edildi.
ELAZIĞ'da, koronavirüs testleri pozitif çıkan 9 kişi, hastanedeki tedavilerinin ardından alkışlarla taburcu edildi.
Elazığ'da çeşitli günlerde koronavirüs testleri pozitif çıkan 9 kişi, hastanede tedaviye alındı. Tedavileri başarıyla sonuçlanan 9 hasta, taburcu oldu. Sağlık çalışanları koronavirüsten taburcu olanları alkışlarla uğurladı.Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, 9 kişinin koronavirüsten taburcu olmasın ardından sağlık çalışanlarına teşekkürlerini ileterek, "İlimizde tedavileri devam eden 9 pozitif vakamız tedavi edilerek taburcu edilmiştir. Bu zor süreçte fedakarca çalışan tüm sağlık personelimize şehrimiz adına canı gönülden teşekkür ediyorum" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 08:15 Kaynak: DHA
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