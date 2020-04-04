Elazığ'da koronavirüs tedbirleri - Son Dakika

Elazığ'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmaması için uygulama gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları ile İçişleri Bakanlığınca yayınlanan genelge doğrultusunda 1 Ocak 2000 ve sonrasında doğanların ve 65 yaşın üzerinde olanların sokağa çıkması yasaklandı.

Bu kapsamda ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da denetimler artırılırken İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kentin en işlek caddeleri ve yoğunluk olan alanlarda 20 yaş ve 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmasını engellemek için uygulama yaptı.

Caddeleri barikatla kapatan ekipler, dışarı çıkan vatandaşlardan kimlik sorarak dışarı çıkmamaları istenip sosyal mesafe kuralına dikkat edilmesi ve zorunlu olmadıkça vatandaşların evlerinden çıkmamaları istendi.

Öte yandan, polis araçlarından zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması yönünde anons yapılıyor.