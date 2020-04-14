Elazığ'da koronayı yenen hasta alkışlarla taburcu edildi - Son Dakika

Elazığ'da korona virüsünü yenen bir kadın hasta, alkışlar eşliğinde tedavi gördüğü şehir hastanesinden taburcu edildi. Kente hastalığa yakalanıp taburcu olan sayısı 22 'ye ulaştı.

Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ'da da korona virüsü tedavisi görenlerle ilgili güzel haberler geliyor. Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde bulunan korona virüs tanısı konulan bir kadın hastanın tedavisi tamamlandı. Tedavisi tamamlanarak hastalığı yenen ismi açıklanmayan hasta bugün sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde taburcu edildi. Kentte hastalığa yakalanıp sağlığına kavuşan sayısının 22 olduğu açıklandı.

Taburcu olan hasta sağlık personeli ve doktorlara teşekkür ederek, zor bir süreçte kendilerine her türlü desteğin sağlandığını aktardı.

Sosyal medyadan paylaşım yapan Vali Çetin Oktay Kaldırım, "İlimizde tedavileri devam eden pozitif vakalarımızda taburcu sayımız 22 kişiye ulaştı. Bu zor süreçte fedakarca çalışan tüm sağlık çalışanlarımız ve kamu personelimize şehrimiz adına canı gönülden teşekkür ediyorum. Sağlığımız ve mutlu yarınlarımız için evde kalalım" dedi. - ELAZIĞ