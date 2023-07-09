Elazığ'da Koruma Altındaki Bitkiyi Toplatan Zanlıya 244 Bin Lira Cezai İşlem - Son Dakika
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Elazığ'da Koruma Altındaki Bitkiyi Toplatan Zanlıya 244 Bin Lira Cezai İşlem

Elazığ'da Koruma Altındaki Bitkiyi Toplatan Zanlıya 244 Bin Lira Cezai İşlem

09.07.2023 22:21

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde, koruma altında olan pamuk dikeni bitkisini toplatan bir zanlı, biyolojik çeşitliliği tahrip etmek suçundan 244 bin lira ceza ile karşı karşıya kaldı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hamzalı köyünde bazı kişilerin koruma altındaki bir bitki türünü topladığı bilgisini aldı. Elazığ Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleriyle birlikte harekete geçen jandarma ekipleri, suçüstü yakaladıkları şüphelilere cezai işlem uyguladı. Ayrıca, toplanan pamuk dikeni bitkilerine el konuldu.

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde, koruma altında olan pamuk dikeni bitkisini toplatan zanlıya, biyolojik çeşitliliği tahrip etmek suçundan, 244 bin lira ceza uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçenin Hamzalı köyü merasında bazı kişilerin, çevredeki bir bitki türünü topladığı bilgisi üzerine, Elazığ Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleriyle harekete geçti.

Bu kapsamda yapılan çalışmada, bölgede koruma altındaki pamuk dikeni bitkisini toplayan çok sayıda şüpheli suçüstü yakalandı.

Yevmiye karşılığı tuttuğu işçilere pamuk dikeni bitkisini toplatan A.Y'ye, biyolojik çeşitliliği tahrip etmek suçundan, 244 bin lira idari ceza uygulandı.

Merada toplanan yaklaşık 1 kamyon dolusu pamuk dikeni bitkisine el konuldu.

Kaynak: AA
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Karakoçan, Elazığ, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ'da Koruma Altındaki Bitkiyi Toplatan Zanlıya 244 Bin Lira Cezai İşlem - Son Dakika
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