Elazığ'da koruma altındaki dağ keçileri sürü halinde görüntülendi - Son Dakika
Üye Girişi

Elazığ'da koruma altındaki dağ keçileri sürü halinde görüntülendi

10.03.2022 19:57

Elazığ'da koruma altındaki dağ keçileri sürü halinde görüntülendiELAZIĞ Elazığ'da koruma altında bulunan dağ keçileri sürü halinde görüntülendi.

Elazığ'da koruma altındaki dağ keçileri sürü halinde görüntülendi

ELAZIĞ Elazığ'da koruma altında bulunan dağ keçileri sürü halinde görüntülendi.

Nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altında bulunan ve avlanması yasaklanan dağ keçileri, Elazığ'ın Baskil ilçesi Kuşsarayı köyü bölgesinde görüntülendi. Bölgedeki çobanlar, dağlardan sürü halinde inen dağ keçilerini görünce cep telefonuyla kaydetti. O anlarda çobanın dağ keçilerine seslenmesi ise yüzlerde tebessüm oluşturdu.

Sürü halinde yiyecek arayan dağ keçileri daha sonra hızla dağların zirvesine çıkarak gözlerden kayboldu.

Elazığ'da koruma altındaki dağ keçileri sürü halinde görüntülendi
Elazığ'da koruma altındaki dağ keçileri sürü halinde görüntülendi
Elazığ'da koruma altındaki dağ keçileri sürü halinde görüntülendi

YORUMLAR
500
Elazığ'da amatör maçlar devam edecek Elazığ'da amatör maçlar devam edecek Elazığ'da BAL maçları ertelendi Elazığ'da BAL maçları ertelendi

Baskil, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Elazığ'da koruma altındaki dağ keçileri sürü halinde görüntülendi - Son Dakika


Son Dakika
19:56 Maçın başlamasına saniyeler kala aklına geldi! Süpürge sayesinde sorun çözüldü
19:51 Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile görüştü! Ukrayna-Rusya savaşı ele alındı
19:32 Bu saatlere dikkat edin! Bakan Karaismailoğlu kar yağışı için uyardı
19:31 Alpaslan Öztürk'ten Adama Traore için olay sözler: Kendimi o canavara karşı test etmek istiyorum
19:27 Varlık Fonu, Türk Telekom'u almak için 1.6 milyar dolar ödeyecek
19:18 Zelenski uzlaşma için tek şartını açıkladı! Putin'in ne cevap vereceği merak ediliyor
19:13 MHK Başkanı'na şok! Mete Kalkavan toplantıyı terk etti
18:38 Ahmet Ağaoğlu'ndan yayın ücretleri açıklaması: Yüzde 80'e varan bir gelir kaybı oldu
18:35 Galatasaraylı futbolcular tehlikeyle karşı karşıya! Beşiktaş maçına yoğun kar yağışı engel olabilir
18:31 Bahçeli'nin, Kılıçdaroğlu'nun Diyarbakır ziyaretine ilişkin açıklamalarına emojili yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2022 20:04:45. #1.12#
SON DAKİKA: Elazığ'da koruma altındaki dağ keçileri sürü halinde görüntülendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement