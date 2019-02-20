Son Dakika Haberleri: Elazığ'da "Koruyucu Aile" Semineri

Elazığ'da "Koruyucu Aile" Semineri

7 dakika önce

Elazığ'da Tarım ve Orman İl Müdürlüğü personeline, "koruyucu aile" konulu seminer verildi.

Elazığ'da
Elazığ'da Tarım ve Orman İl Müdürlüğü personeline, "koruyucu aile" konulu seminer verildi.

Tarım ve Ormancılık İl Müdürlüğü konferans salonundaki eğitimde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün "koruyucu aile" tanıtım çalışmaları kapsamında bilgilendirme yapıldı.

Kurumda sosyolog Güngör Memedoğlu tarafından verilen seminerde katılımcılara koruyucu aile hizmetinin amaçları, koruyucu ailenin hangi çocuklara bakabileceği, kimlerin koruyucu aile olabileceği, koruyucu aile modelleri, koruyucu ailenin sorumlulukları, koruyucu aile ve çocuğa sağlanan olanaklar ve koruyucu ailenin hangi durumlarda sonlandırılacağı konularında bilgilendirme yapıldı.

Seminer, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü personelinin sorularının yanıtlanması ile sona erdi

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 04:11 Kaynak: AA

Elazığ, Güncel
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