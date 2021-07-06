Elazığ'da Kovid-19 aşı uygulama noktalarının sayısı artırıldı - Son Dakika

Elazığ'da Kovid-19 aşı uygulama noktalarına yenileri eklendi.

İl Sağlık Müdürlüğü, aşı seferberliğine destek sunmak amacıyla bir alışveriş merkezinde, Valilik önünde ve havalimanında aşı stantları kurdu.

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Cahit Polat, sırası gelen tüm vatandaşlara aşı yaptırmaları çağrısı yaptı.

Türkiye'nin her noktasında aşı seferberliğinin sürdüğüne işaret eden Polat, "Amacımız il genelinde aşı hakkı bulunan tüm vatandaşları aşılamak. Bunun için mobil ekiplerimiz ve aşı ikna timlerimizle vatandaşlarımızın ayağına gidiyoruz. İlimizde yaklaşık 200 ayrı noktada randevulu ve randevusuz aşı faaliyetlerimize devam etmekteyiz. Tüm aşı noktalarımızda aşı uygulanmakta." dedi.

Elazığ'da nüfusun yarısından fazlasının aşılandığını dile getiren Polat, "Aşıya ulaşımı kolaylaştırmak için her geçen gün yeni imkanlarla vatandaşımızın karşısına çıkmaktayız. Bu kapsamda ilimizde halkımızın yoğun olarak kullandığı üç ayrı noktaya Kovid-19 aşı standı kurduk.18 yaş üstü tüm vatandaşlarımız randevu almadan bu stantlarımıza gelerek, aşılarını rahatlıkla yapabilecekler. Aşı, pandemiden korunmak için maske, mesafe ve temizlik ile en önemli silah ve koruma kalkanı. Aşı ile vaka sayılarındaki gerilemeyi ve ülke olarak alınan mesafeyi gözardı edemeyiz."