Elazığ'da Kovid-19 denetimleri devam ediyor - Son Dakika

Elazığ'da, İçişleri Bakanlığı genelgesi uyarınca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında pazar yerleri denetlendi.

İçişleri Bakanlığı'nın Kovid-19 ile mücadele kapsamında "Sağlık için, hepimiz için" sloganı ile 81 ilde yürütülen denetimler sürüyor.

Elazığ'da İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Yeni Mahallede kurulan semt pazarında denetim yaptı, vatandaşlara hijyen, maske ve sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda uyarıda bulundu.

Ekipler, bilgilendirici broşür de dağıtarak esnaf ve vatandaşları kurallarla ilgili bilgilendirdi.

Ekipler kurallara uyan esnaf ve vatandaşlara da teşekkür etti.