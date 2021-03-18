Elazığ'da Kovid-19 ile mücadelede 65 yaş üstü için aşı çadırı kuruldu - Son Dakika

Elazığ'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 65 yaş üstü ve riskli gruplar için aşı çadırı kuruldu.

Valilik koordinesinde İl Sağlık Müdürlüğünce Öğretmenevi önünde kurulan çadırda, HES kodu uygulamasında tanımlı 65 yaş üstü ve riskli grupların, istediğinde hastaneye gitmeden Kovid-19 aşısı olmasına olanak sağlanacak.

Aşı çadırını inceleyen Vali Erkaya Yırık, burada yaptığı açıklamada, devletin koronavirüsle mücadelede ihtiyaç duyulan aşıyı temin ederek vatandaşların sağlığı için hizmete sunduğunu belirtti.

Bu çerçevede Elazığ'da da aşılama çalışmalarının devam ettiğini anlatan Yırık, "87 bin hedefinden şu ana kadar 60 binini gerçekleşirdik. Bunu yaparken hastaneler, poliklinikler ve aile sağlık merkezleri gibi tüm sağlık kuruluşlarında aşı gerçekleştiriliyor." dedi.

Vatandaşlara kolaylık sağlamak için çarşıda aşı çadırı kurulduğunu ifade eden Yırık, 65 yaş üzeri ve tüm riskli gruplardan vatandaşların 10-15 dakikada aşılarını yaptırabileceğini bildirdi.

Kentte Kovid-19 ile mücadelenin tüm hızıyla devam ettiğini vurgulayan Yırık, şunları kaydetti:

"Sarı tablodaki yerimiz devam ediyor. Vatandaşlarımızdan özellikle istirham ediyorum, koronavirüs halen bulaşıcılığını ve öldürücülüğünü devam ettiriyor. Dolayısıyla ilk günlerdeki gibi maske, mesafe ve hijyen konusundaki titizliğimizi devam ettirmeliyiz. Çünkü yapabileceğimiz küçük bir hata ya da bir ihmal maalesef daha kötü sonuçlara yol açabilecek. Vatandaşlarımıza duyarlılıkları nedeniyle teşekkür ediyorum. İnşallah el birliğiyle bu virüsle mücadeleyi gerçekleştirecek, başaracak ve vatandaşlarımızı bu musibetten hep birlikte kurtaracağız."

Programa, İl Sağlık Müdürü Cahit Polat da katıldı.