Elazığ'da Kovid-19'u yenen 9 hasta alkışlarla taburcu edildi - Son Dakika

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Elazığ'da Kovid-19'u yenen 9 hasta alkışlarla taburcu edildi
6 saat önce
Elazığ'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tamamlanan 9 hasta, alkışlar eşliğinde taburcu edildi.
Elazığ'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tamamlanan 9 hasta, alkışlar eşliğinde taburcu edildi.
Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi ile Fırat Üniversitesi Hastanesinde Kovid-19 test sonuçları pozitif çıkan 9 kişinin tedavisi tamamlandı.
Hastalar, doktor ve hemşirelerin alkışları eşliğinde taburcu edildi.
Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, taburcu edilen hastalara geçmiş olsun dileklerinde bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 07:20 Kaynak: AA
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