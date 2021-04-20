Elazığ'da köyleri gezen jandarma ekipleri KADES'i kadınlara anlatıyor - Son Dakika

Elazığ'da jandarma ekipleri, Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında kırsalda yaşayan kadınlara bilgilendirmede bulunuyor.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Türkiye genelinde 1,5 milyondan fazla kadın tarafından kullanılmaya başlanan uygulama ile ilgili köy köy dolaşarak kırsalda yaşayanlara yönelik tanıtım çalışmalarını sürdürüyor.

İçişleri Bakanlığınca akıllı telefonlara kolayca indirilebilen, şiddet veya saldırıya maruz kalan kadınların bir tuşla emniyet güçlerine ulaşarak yardım istemelerini amaçlayan uygulamanın kırsalda yaşayan tüm kadınlara tanıtımı hedefleniyor.

Ekipler ziyaret ettikleri köylerde kadınlara herhangi bir saldırı veya şiddet halinde yapmaları gerekenleri anlatıyor, broşür dağıtarak bilgilendirmede bulunuyor.