Elazığ'da köylülerden, 'Maden ocağı istemiyoruz' eylemi

ELAZIĞ'da, iddiaya göre 15 köyün grup yolunun bulunduğu bölgeye açılmak istenilen maden ocağına tepki göstermek için toplanan köylüler, 'Maden ocağı istemiyoruz' sloganıyla yürüyüş düzenledi.Elazığ merkez ilçedeki 15 köy yolunun bulunduğu bölgede maden ocağı açılacağı iddiası, köy sakinlerinin tepkisine neden oldu. Karagedik, Çalıca, Işık Yolu, Karaali, Akçakele ve Bulutlu köylerinden bir araya gelen çok sayıda kişi, 4 kilometre uzaklıkta bulunan mermer ocağına yürüyüş düzenlemek istedi. Bir süre yürüyen köy sakinleri, yolun toprakla kapatıldığını görünce yürüyüşü sonlandırdı. Burada köy sakinleri adına açıklama yapan Zihni Özdemir, maden ocağının bulundukları doğayı bozacağını ileri sürerek, "Bu Ramazan ayında toplandık ve kilometrelerce yol yürüyerek buraya kadar geldik. Çalışma sahasına kadar gidecektik fakat gördük ki, yolu kesmişler. Bu yol bahçemizin yolu. Bizler köyümüzde iş makinelerinin çalışmasını istemiyoruz. Mermer, maden ve yahut herhangi başka bir ham madde ise bu güzel doğamızı bozacaklarından dolayı biz istemiyoruz" dedi.Açıklamaların ardından kalabalık, olaysız dağıldı.

- Elazığ