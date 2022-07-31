Elazığ'da KPSS heyecanı - Son Dakika
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Elazığ'da KPSS heyecanı

31.07.2022 10:33

Elazığ'da KPSS heyecanı Tüm Türkiye'de olduğu gibi Elazığ'da da KPSS'ye giren binlerce aday ter döktü.

Elazığ'da KPSS heyecanı

ELAZIĞ - Tüm Türkiye'de olduğu gibi Elazığ'da da KPSS'ye giren binlerce aday ter döktü.

Elazığ'da Kamu Personeli Seçme Sınavı'na girecek adaylar okulların yolunu tuttu. Adaylar detaylı üst araması ve kimlik kontrolünden sonra içeriye alındı. Saat 10.00 itibariyle okullarda kapılar kapatıldı. Bazı adaylar ise son anda sınava yetişti. Sınav saatinin gelmesiyle birlikte, memur olmak isteyen çok sayıda aday sınav salonlarında ter dökmeye başladı.

Heyecanlı olduğunu belirten Ahmet Eskici, " Tüm arkadaşlara başarılar diliyorum. Allah herkesin emeklerinin karşılığını verir. Hayırlısı bizde çalıştık. İnşallah bizim de emeklerimizim karşılığını alırız" dedi.

KPSS'ye gireceğini aktaran Serhat Yılmaz, "Daha önce tecrübe ettiğim için çok bir heyecanım yok. Çalıştım, hakkımızda hayırlısı olsun" diye konuştu.

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Kaynak: İHA

Türkiye, Elazığ, KPSS, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elazığ'da KPSS heyecanı - Son Dakika

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