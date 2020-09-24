Elazığ'da kuaförden hırsızlık yapan kişi tutuklandı - Son Dakika

Elazığ'da kadın kuaföründen hırsızlık yapan kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, kent merkezinde bir kadın kuaföründen 20 bin lira değerinde altın, mücevher ve kuaför malzemeleri çalındı.

Dükkan sahibinin haber vermesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili çalışma yaptı.

Çalışma sonucunda, hırsızlığı yaptığı belirlenen F.A gözaltına aldı. Çalınan malzemeler sahibine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.A tutuklandı.