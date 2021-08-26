Üye Girişi
Elazığ'da kuraklık nedeni ile sular çekildi: 75 yıllık okul gün yüzüne çıktı - Son Dakika

Elazığ'da kuraklık nedeni ile sular çekildi: 75 yıllık okul gün yüzüne çıktı

26.08.2021 10:29

Elazığ'da kuraklık nedeni ile sular çekildi: 75 yıllık okul gün yüzüne çıktı Elazığ'da kuraklık nedeni ile baraj sularının çekilmesiyle yaklaşık 75 yıllık olduğu tahmin edilen köy okulu ortaya çıktı.

Elazığ'da kuraklık nedeni ile sular çekildi: 75 yıllık okul gün yüzüne çıktı

ELAZIĞ - Elazığ'da kuraklık nedeni ile baraj sularının çekilmesiyle yaklaşık 75 yıllık olduğu tahmin edilen köy okulu ortaya çıktı. Yöre halkı suların biraz daha çekilmesi durumunda köyün ortaya çıkabileceğini söyledi.

Elazığ'ın Baskil ilçesine bağlı Kumlutarla köyünde, kuraklık nedeni ile baraj sular yaklaşık 150 metre çekildi. Suların çekilmesi ile yaklaşık 75 yıllık olduğu tahmin edilen köy okulu ortaya çıktı. Köy halkı suların 100 metre daha çekilmesi durumunda baraj yapımından sonra sular altında kalan köyün de gün yüzüne çıkacağını belirtti.

Vatandaşlardan Şemsettin Ütebay, okulun 1945 yılında, Kumlutarla köyünden Hasan Hüseyin Kırımoğlu'nun önderliğinde imece usulüyle yapıldığını söyledi. Ütebay, "İki köyün ortasında kurulan bir okuldur, bütün çocuklar burada okumuştur. Ben de burada okudum. Okulumuz güzeldi. Taş yapılı, betondan yapılmıştı. Zamanla suyun altında kaldı. Zaman zaman da suyun çekilmesiyle gün yüzüne çıkıyor" dedi.

Okullarını görünce duygusal anlar yaşadıklarını dile getiren Ütebay, "Okulu görünce, yıllar önce biz burada okuyorduk, ne güzel anılarımız olmuş dedik. Yaşadıklarınızı bir film şeridi gibi aklınızdan geçiriyorsunuz. Genelde taş ve betonun ile yapıldığı için sağlam bir yapı olmuş. Onun için suyun altında kalmasına rağmen ayakta duruyor. 100 metre daha su çekilse bizim eski köy ortaya çıkacaktır" diye konuştu.

Elazığ'da kuraklık nedeni ile sular çekildi: 75 yıllık okul gün yüzüne çıktı
Elazığ'da kuraklık nedeni ile sular çekildi: 75 yıllık okul gün yüzüne çıktı
Elazığ'da kuraklık nedeni ile sular çekildi: 75 yıllık okul gün yüzüne çıktı
Elazığ'da kuraklık nedeni ile sular çekildi: 75 yıllık okul gün yüzüne çıktı

Elazığ, Baskil, Baraj, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Elazığ'da kuraklık nedeni ile sular çekildi: 75 yıllık okul gün yüzüne çıktı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Burcu Biricik eski hali ile şaşkınlık yarattı! Muhteşem Yüzyıl'daki görüntüleri paylaşıldı 11:17 Burcu Biricik eski hali ile şaşkınlık yarattı! Muhteşem Yüzyıl'daki görüntüleri paylaşıldı ABD'li milyarderden utanç verici teklif! Afganistan'da mahsur kalanlardan tahliye için 6 bin 500 dolar istedi 11:08 ABD'li milyarderden utanç verici teklif! Afganistan'da mahsur kalanlardan tahliye için 6 bin 500 dolar istedi 5 gündür üst üste düşen dolar, 8,37'den işlem görüyor 10:56 5 gündür üst üste düşen dolar, 8,37'den işlem görüyor
10:50 "Nasılsınız?" diyen yeni rektör Prof. Dr. Naci İnci aldığı cevabı sevmedi! Boğaziçili öğrenciler sert çıkıştı 30 milyar liralık borç yapılandırıldı! Başvurular 31 Ağustos'ta sona eriyor 10:31 30 milyar liralık borç yapılandırıldı! Başvurular 31 Ağustos'ta sona eriyor 1,5 milyon memura müjde! Sözleşmeli personel sorunu 2022'de çözülecek 10:10 1,5 milyon memura müjde! Sözleşmeli personel sorunu 2022'de çözülecek
261 terör örgütü üyesinin cesetleri Bitlis'te bulundu 09:52 261 terör örgütü üyesinin cesetleri Bitlis'te bulundu Veracruz Eyaleti İçişleri Bakanı Eric Cisneros'unda da içinde olduğu helikopter kontrolden çıkarak düştü 08:23 Veracruz Eyaleti İçişleri Bakanı Eric Cisneros'unda da içinde olduğu helikopter kontrolden çıkarak düştü

Son Dakika Haberleri
11:17 Burcu Biricik eski hali ile şaşkınlık yarattı! Muhteşem Yüzyıl'daki görüntüleri paylaşıldı
11:17 Gram altının fiyatı 480 lira seviyesinden işlem görüyor
11:07 ABD'li milyarderden utanç verici teklif! Afganistan'da mahsur kalanlardan tahliye için 6 bin 500 dolar istedi
11:01 Zavallı köpeğin üstüne kaynar su döken cani güvenlikten ilginç ifade: Korktuğum için yaptım
10:54 Son hali içler acısı! Ortadoğu'nun en büyük gölü olan Urmiye Gölü, haritadan silinmek üzere
10:50 "Nasılsınız?" diyen yeni rektör Prof. Dr. Naci İnci aldığı cevabı sevmedi! Boğaziçili öğrenciler sert çıkıştı
10:37 Afganistan'daki Türk askerleri 11.45'te Ankara'da olacak
10:31 30 milyar liralık borç yapılandırıldı! Başvurular 31 Ağustos'ta sona eriyor
10:19 Tüp mide ameliyatı sonrası hayatını kaybeden kadının enfeksiyon nedeniyle organları iflas etmiş
10:03 Esra Ersoy, 13 yaşındaki çocuğa istismar ettiği iddiası ile gözaltına alındı
Gram altının fiyatı 480 lira seviyesinden işlem görüyor Gram altının fiyatı 480 lira seviyesinden işlem görüyor         
11:17
İki otel işletmecisi birbirine girdi, kurşunlar havada uçuştu İki otel işletmecisi birbirine girdi, kurşunlar havada uçuştu         
11:10
Zavallı köpeğin üstüne kaynar su döken cani güvenlikten ilginç ifade: Korktuğum için yaptım Zavallı köpeğin üstüne kaynar su döken cani güvenlikten ilginç ifade: Korktuğum için yaptım         
11:02
Son hali içler acısı! Ortadoğu'nun en büyük gölü olan Urmiye Gölü, haritadan silinmek üzere Son hali içler acısı! Ortadoğu'nun en büyük gölü olan Urmiye Gölü, haritadan silinmek üzere         
10:54
Kocasını öldüren 2 çocuk annesi kadının 1,5 aylık hamile olduğu ortaya çıktı Kocasını öldüren 2 çocuk annesi kadının 1,5 aylık hamile olduğu ortaya çıktı         
10:48
Tüp mide ameliyatı sonrası hayatını kaybeden kadının enfeksiyon nedeniyle organları iflas etmiş Tüp mide ameliyatı sonrası hayatını kaybeden kadının enfeksiyon nedeniyle organları iflas etmiş         
10:20
Esra Ersoy, 13 yaşındaki çocuğa istismar ettiği iddiası ile gözaltına alındı Esra Ersoy, 13 yaşındaki çocuğa istismar ettiği iddiası ile gözaltına alındı         
10:04
Arka Sokaklar dizisinden ayrıldığı iddia edilen Özgür Ozan, yeni imajıyla beğeni topladı Arka Sokaklar dizisinden ayrıldığı iddia edilen Özgür Ozan, yeni imajıyla beğeni topladı         
08:51
Galatasaray sonunda Radamel Falcao defterini kapattı! Kolombiyalı golcü, Inter Miami'de Galatasaray sonunda Radamel Falcao defterini kapattı! Kolombiyalı golcü, Inter Miami'de         
01:01
Kız arkadaşıyla samimi pozlarını paylaşan Senem Kuyucuoğlu'ndan aşk dolu sözler Kız arkadaşıyla samimi pozlarını paylaşan Senem Kuyucuoğlu'ndan aşk dolu sözler         
22:17
Cinsel ilişkide prezervatif yerine yapıştırıcı kullanan 25 yaşındaki genç hayatını kaybetti Cinsel ilişkide prezervatif yerine yapıştırıcı kullanan 25 yaşındaki genç hayatını kaybetti         
22:04
"Babamın yanında rahatsız oluyorum" diyen Khabib Nurmagomedov, ring kızlarına fena çattı: Faydasızlar         
20:47
Umumi tuvalette çakmak gazı çeken 24 yaşındaki genç hayatını kaybetti Umumi tuvalette çakmak gazı çeken 24 yaşındaki genç hayatını kaybetti         
18:56
Aleyna Tilki, kız kardeşi hakkında yapılan yoruma isyan etti: Gizli sapıksınız, sübyancısınız Aleyna Tilki, kız kardeşi hakkında yapılan yoruma isyan etti: Gizli sapıksınız, sübyancısınız         
17:05
Taliban vahşeti! Öldürdükleri ödüllü fotoğrafçının cansız bedeninin üstünden arabayla geçip parçalara ayırdılar Taliban vahşeti! Öldürdükleri ödüllü fotoğrafçının cansız bedeninin üstünden arabayla geçip parçalara ayırdılar         
17:02
AK Parti İstanbul Milletvekili'nin İBB paylaşımı kısa sürede silindi AK Parti İstanbul Milletvekili'nin İBB paylaşımı kısa sürede silindi         
15:02
Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Fatih Altaylı'ya sinirlendi: 3 seferdir bir trolün benim vaktimi çalmasına izin veriyorsunuz Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Fatih Altaylı'ya sinirlendi: 3 seferdir bir trolün benim vaktimi çalmasına izin veriyorsunuz         
14:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2021 11:27:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Elazığ'da kuraklık nedeni ile sular çekildi: 75 yıllık okul gün yüzüne çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement