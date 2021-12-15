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Elazığ'da drone destekli trafik denetimi - Son Dakika

Elazığ'da drone destekli trafik denetimi

15.12.2021 10:18

Elazığ'da drone destekli trafik denetimi Kural ihlali yapan sürücülere cezai işlem uygulandı Elazığ'da şerit ihlali ve hatalı sollama yapan sürücüler, jandarma tarafından drone ile tespit edilerek cezai işlem uygulandı.

Elazığ'da drone destekli trafik denetimi

Kural ihlali yapan sürücülere cezai işlem uygulandı

ELAZIĞ - Elazığ'da şerit ihlali ve hatalı sollama yapan sürücüler, jandarma tarafından drone ile tespit edilerek cezai işlem uygulandı.

Elazığ'da Jandarma Trafik ekipleri, trafik kazalarında en sık rastlanan hatalı sollama konularına engel olmak ve trafik güvenliğini sağlamak amacıyla mobil kamera eşliğinde ve drone ile havadan denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde, trafik kazalarına davetiye çıkaran hatalı sollama konularına ağırlık verilirken, sürücülerin yaptığı ihlaller de havadan görüntülenerek fotoğraflandı. Yapılan fotoğraflamaların üzerinde, işaretlemeler ve kural ihlal nedeni de belirtilerek sürücülere gerekli cezai işlemlerin uygulandığı belirtildi. Bu kapsamda 3 sürücüye havadan çekilen fotoğraflarla kural ihlalleri belirtilerek cezai işlem uygulandığı bildirildi.

Elazığ'da drone destekli trafik denetimi
Elazığ'da drone destekli trafik denetimi
Elazığ'da drone destekli trafik denetimi
Elazığ'da drone destekli trafik denetimi
Elazığ'da drone destekli trafik denetimi
Elazığ'da drone destekli trafik denetimi
Elazığ'da drone destekli trafik denetimi
Elazığ'da drone destekli trafik denetimi

Jandarma, Elazığ, Drone, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da drone destekli trafik denetimi - Son Dakika


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