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Elazığ'da kurbanlık küçükbaş hayvan hırsızlığı

29 dakika önce

Elazığ'da çalınan 70 kurbanlık küçükbaş hayvan ele geçirildi.

Elazığ'da kurbanlık küçükbaş hayvan hırsızlığı, System.String[]
Elazığ'da çalınan 70 kurbanlık küçükbaş hayvan ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Bulutlu köyü yakınlarındaki ormanlık alanda 63 AA 668 plakalı bir kamyonun kasasında çok sayıda küçükbaş hayvan bulunduğunu ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, harekete geçti.
Olay yerine gelen ekipler, meşelik alana terk edilmiş kamyon kasasında 70 kurbanlık küçükbaş hayvan olduğunu belirledi.

Çevrede arama yapan ekipler, kamyondan yaklaşık 200 metre ileride terk edilmiş bir otomobil ile içerisinde cep telefonu buldu.

Ekipler, çalıntı olduğunu tespit ettikleri kurbanlıkları sahibini bularak teslim etti.
Şüphelilerin yakalanmasına çalışılıyor.
Elazığ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 01:00 Kaynak: AA
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