Elazığ'da, "Küreselleşme, Teknoloji ve Eğitimde Yeni Fırsatlar" Konferansı

Elazığ'da, Türk Ocakları Elazığ Şubesince "Küreselleşme, Teknoloji ve Eğitimde Yeni Fırsatlar" konferansı düzenlendi.

Elazığ'da, Türk Ocakları Elazığ Şubesince "Küreselleşme, Teknoloji ve Eğitimde Yeni Fırsatlar" konferansı düzenlendi.



Ocak binasında gerçekleştirilen konferansa Fırat Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Asaf Varol konuşmacı olarak katıldı.



Konferansın açılış konuşmasını yapan ocak başkanı Dr. Birol Bulut, her hafta düzenlemiş oldukları konferanslardan birini daha gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.



Bu haftaki konuklarının küreselleşme, teknoloji ve eğitimle alakalı olduğunu ifade eden Bulut, bu nokta kentin gurur kaynağı Fırat Üniversitesi'nin son yıllarda eğitimde önemli başarılara imza attığını belirterek, dünyada ilk 400 üniversite arasında yer aldığına dikkat çekti.



Bulut, üniversitenin Türkiye'de mühendislik alanında 9. sıraya yükselmesinin kendileri için gurur vesilesi olduğunu kaydetti.



Varol ise, yoğun katılımın olduğu konferansta, yapay zeka, kodlama ve dünyada teknolojinin geldiği noktaya ilişkin sunumu yaptı.



Konferans, katılımcıların sorularının cevaplandırılmasıyla sona erdi.

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