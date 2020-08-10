Elazığ'da kurtlar, 8 kuzuyu telef etti - Son Dakika

Elazığ'ın Ağın ilçesinde sürüden ayrılan 8 kuzu kurtlar tarafından telef edilmiş olarak bulundu.

Alınan bilgiye göre, dün Balkayası köyünde küçükbaş hayvanlarını otlatmak için dağa götüren Bünyamin Erdem, akşam saatlerinde köye döndüğünde 100 küçükbaş hayvanından 8 kuzunun sürüde olmadığını fark etti.

Havanın kararmasından dolayı kaybolan kuzularını aramak için sabahı bekleyen Erdem, 2 oğlunu da yanına alarak hayvanlarını aramaya çıktı.

Yaklaşık 3 saat süren arama çalışması sonucunda Erdem, kuzuları köyden 4 kilometre uzaklıktaki dağlık alanda kurtlar tarafından telef edilmiş halde buldu.