Elazığ'da kurulan çadır kentin havadan görüntüsü - Son Dakika

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Elazığ'da kurulan çadır kentin havadan görüntüsü
6 saat önce
Elazığ'da kurulan çadır kentin havadan görüntüsü.
Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 10:57 Kaynak: DHA
Elazığ'da kurulan çadır kentin havadan görüntüsü
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