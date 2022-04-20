ELAZIĞ'DA KUVVETLİ RÜZGARDA ÇATI UÇTU, ARAÇLAR HASAR GÖRDÜ - Son Dakika
Üye Girişi

ELAZIĞ'DA KUVVETLİ RÜZGARDA ÇATI UÇTU, ARAÇLAR HASAR GÖRDÜ

20.04.2022 13:35

ELAZIĞ'ın Karakoçan ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle bir binanın çatısı uçtu, park halindeki 3 araç hasar gördü.

ELAZIĞ'ın Karakoçan ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle bir binanın çatısı uçtu, park halindeki 3 araç hasar gördü.

Karakoçan ilçesi Tepe Mahallesi Kırçiçek Sokak'ta dün gece saatlerinde etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle bir binanın çatısı uçtu. Karşı binanın çatısına vurup yere düşen çatı parçaları park halindeki 3 aracın üzerine düştü. İhbarla olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler araçlarda ve binada inceleme yaptı. Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı olayda hem binalarda hem de araçlarda hasar oluştu.

ELAZIĞ'DA KUVVETLİ RÜZGARDA ÇATI UÇTU, ARAÇLAR HASAR GÖRDÜ
ELAZIĞ'DA KUVVETLİ RÜZGARDA ÇATI UÇTU, ARAÇLAR HASAR GÖRDÜ
ELAZIĞ'DA KUVVETLİ RÜZGARDA ÇATI UÇTU, ARAÇLAR HASAR GÖRDÜ
ELAZIĞ'DA KUVVETLİ RÜZGARDA ÇATI UÇTU, ARAÇLAR HASAR GÖRDÜ
ELAZIĞ'DA KUVVETLİ RÜZGARDA ÇATI UÇTU, ARAÇLAR HASAR GÖRDÜ
ELAZIĞ'DA KUVVETLİ RÜZGARDA ÇATI UÇTU, ARAÇLAR HASAR GÖRDÜ

YORUMLAR
500
SİVAS'TA KUVVETLİ RÜZGAR ÇATILARI UÇURDU, ARAÇLAR HASAR GÖRDÜ SİVAS'TA KUVVETLİ RÜZGAR ÇATILARI UÇURDU, ARAÇLAR HASAR GÖRDÜ Şiddetli rüzgar nedeniyle çatılar uçtu, araçlarda hasar oluştu Şiddetli rüzgar nedeniyle çatılar uçtu, araçlarda hasar oluştu

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ELAZIĞ'DA KUVVETLİ RÜZGARDA ÇATI UÇTU, ARAÇLAR HASAR GÖRDÜ - Son Dakika


Son Dakika
14:17 Emeklilerin son umudu da suya düştü! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "emekliye zam yok" açıklaması
13:58 İBB usulsüz İstanbulkart kullananların peşine düştü! Reklam filmi tartışmalara yol açtı: Savunan da var, kızan da!
13:53 Şenol Güneş'e teklif üstüne teklif! Yeni sezonda Arap Yarımadası'nın yolunu tutabilir
13:51 Kremlin: Barış anlaşmasının taslağını Ukrayna'ya ilettik, top Kiev'in sahasında
13:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriyeli sığınmacıların dönüşü için "huzurlu ortam "vurgusu yaptı: Kendileri dönecekler
13:43 Konyaspor'un stoperi Abdülkerim Bardakcı, Beşiktaşlı oluyor! Temaslar başladı
13:39 3 kez AK Parti'den aday adayı olmuştu! Eski futbolcu Tanju Çolak: Artık AK Parti ile aynı düşüncede değilim
13:25 Evinizi yabancı zenginlere kiralamak isterken iki kez düşünün: Tinder avcısı kılığındaki dolandırıcılar iş başında
13:11 2 yıl önce İYİ Parti'den istifa eden Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, AK Parti'ye katıldı
12:59 Erdoğan'dan Pençe-Kilit Harekatı açıklaması: Yakında Kandil diye bir yer kalmayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2022 14:35:35. #1.13#
SON DAKİKA: ELAZIĞ'DA KUVVETLİ RÜZGARDA ÇATI UÇTU, ARAÇLAR HASAR GÖRDÜ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement