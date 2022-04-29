Elazığ'da kuyuya düşen ineği itfaiye çıkardı - Son Dakika

Elazığ'da kuyuya düşen inek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Merkeze bağlı Karasöz köyünde otlamaya çıkartılan inek bahçede bulunan yaklaşık 3 metrelik kuyuya düştü.
İneğini kendi imkanları ile düştüğü kuyudan çıkaramayan inek sahibi, itfaiyeden yardım istedi.
Olay yerine gelen Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, kuyuya düşen ineği, kurulan sisteme takılan halatla yukarı çekti.
İnek, yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından kurtarılarak sahibine teslim edildi.
Kaynak: AA
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