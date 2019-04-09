Elazığ'da Kuyuya Düşen İneği İtfaiye Kurtardı

ELAZIĞ'da kuyuya düşen inek, itfaiye erlerince halat ve traktör yardımıyla kurtarıldı.

ELAZIĞ'da kuyuya düşen inek, itfaiye erlerince halat ve traktör yardımıyla kurtarıldı.



Merkeze bağlı Alatarla köyünde İbrahim Çelik'e ait inek, otladığı sırada arazide bulunan üstü açık kuyuya düştü. Çelik, kendi imkanları ile ineği kuyudan çıkaramayınca itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden itfaiye erleri, halatın bir ucunu traktöre diğer ucunu ineğe bağlayıp, hayvanı kurtardı. Sahibine teslim edilen ineğin durumunun iyi olduğu belirtildi.



- Elazığ

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

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