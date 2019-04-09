Son Dakika Haberleri: Elazığ'da Kuyuya Düşen İneği İtfaiye Kurtardı

Elazığ'da Kuyuya Düşen İneği İtfaiye Kurtardı

1 saat önce

ELAZIĞ'da kuyuya düşen inek, itfaiye erlerince halat ve traktör yardımıyla kurtarıldı.

Elazığ'da Kuyuya Düşen İneği İtfaiye Kurtardı, System.String[]
ELAZIĞ'da kuyuya düşen inek, itfaiye erlerince halat ve traktör yardımıyla kurtarıldı.

Merkeze bağlı Alatarla köyünde İbrahim Çelik'e ait inek, otladığı sırada arazide bulunan üstü açık kuyuya düştü. Çelik, kendi imkanları ile ineği kuyudan çıkaramayınca itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden itfaiye erleri, halatın bir ucunu traktöre diğer ucunu ineğe bağlayıp, hayvanı kurtardı. Sahibine teslim edilen ineğin durumunun iyi olduğu belirtildi.

- Elazığ
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 04:17 Kaynak: DHA
Elazığ, İtfaiye, Güncel
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