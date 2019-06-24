Elazığ'da kuyuya düşen inek kurtarıldı
52 dakika önce
Elazığ'da 25 metrelik kuyuya düşen inek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Elazığ
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 03:39 Kaynak: AA
'da 25 metrelik kuyuya düşen inek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, Elazığ- Baskil
kara yolundaki Doktor Evlerinin bahçesinde bulunan 25 metrelik kuyuya inek düştü. Mahsur kalan ineğin sahibi Elazığ Belediyesi İtfaiye
Müdürlüğünden yardım istedi.
Olay yerine gelen ekipler, yaklaşık 5 saat süren çalışma sonucunda ineği bağladıkları halatla kuyudan çekerek çıkardı.
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