Elazığ'da kuyuya düşen inek kurtarıldı - Son Dakika
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Elazığ'da kuyuya düşen inek kurtarıldı

29.04.2022 12:02
Elazığ'da kuyuya düşen inek kurtarıldı

Elazığ'da kuyuya düşen inek, itfaiye ekipleri tarafından kurulan sistemle yukarı çekilerek kurtarıldı.

Elazığ'da kuyuya düşen inek, itfaiye ekipleri tarafından kurulan sistemle yukarı çekilerek kurtarıldı.

Olay, merkeze bağlı Karasöz köyünde bulunan bir bahçede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otlatmaya çıkartılan inek, bahçede bulunan yaklaşık 3 metrelik kuyuya düştü. Kuyuda mahsur kalan inek için sahibi, Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nden yardım istedi. Kısa sürede olay yerine giden ekipler, kuyuya düşen ineği kurdukları sistemle halat takarak yukarı çekti. Yaklaşık 1 saat süren kurtarma çalışması sonrası kuyudan çıkarılan inek sahibine teslim edildi. - ELAZIĞ

Elazığ'da kuyuya düşen inek kurtarıldı
Elazığ'da kuyuya düşen inek kurtarıldı

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İtfaiye, Elazığ, İnek, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da kuyuya düşen inek kurtarıldı - Son Dakika


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