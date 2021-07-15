Elazığ'da kuyuya düşen kediyi itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika

Elazığ'da yaklaşık 15 metre derinlikteki kuyuya düşen yavru kedi, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu kurtarıldı.

Olay, merkeze bağlı Mollaköy'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir bahçede bulunan 15 metre derinliğindeki su kuyusuna yavru bir kedinin düştüğünü fark eden vatandaşlar, Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden ekipler, kediyi kurtarmak için harekete geçti. Merdivenle 15 metre derinliğindeki kuyuya inen itfaiye eri, kediyi yukarı çıkardı. Kurtarılan kedi, Elazığ Belediyesi Hayvan Hastanesi ve Bakım Evine teslim edildi. - ELAZIĞ