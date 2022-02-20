Elazığ'da kuzuların anneleriyle muhteşem buluşması - Son Dakika

Elazığ'da kuzuların anneleriyle muhteşem buluşması

Renkli görüntüler oluşturan kuzuların anneleriyle buluşması dron ile görüntülendi

ELAZIĞ - Elazığ'da baharın habercisi kuzuların anneleri ile buluşması hem yürekleri ısıttı, hem de renkli görüntüler ortaya çıkardı. O anlar her açıdan saniye saniye kayda alındı.

Koyunların kuzulama döneminin başlaması ile birlikte birçok yerde olduğu gibi Elazığ'da da renkli görüntüler oluşuyor. Merkeze bağlı Güneyçayırı köyünde koyun besleyen Şavak aşiretinden Nurettin Çelenk, koyun ve kuzularının buluşmasını sabah ve akşam olmak üzere günde iki kez gerçekleştiriyor. Yeni yılın girişi ile kuzulayan koyunlar, bir süre yavrularıyla aynı mekanda bırakılıyor. Daha sonra ayrı yere konulan kuzular, sabah ve akşam olmak üzere günde iki kere anneleriyle bir araya geliyor. Buluşma saatinin yaklaşmasıyla koyunlar dışarıda, kuzular ise ağıllarda melemeye başlıyor. Kapının açılmasıyla birlikte anne ve yavrular birkaç dakika içinde ses ile kokuları sayesinde birbirlerini buluyor. Renkli ve duygusal görüntüler oluşturan o anlar, İHA ekibi tarafından her açıdan saniye saniye kayda alındı.

Kuzuları doğumundan 10-15 gün sonra annelerinden ayırdıklarını belirten Nurettin Çelenk, "Ayrı bir bölme yapıp oraya alıyoruz. Sabah saat 07: 00 gibi koyunların içine salıyoruz. Koyun ile kuzular meledikleri zaman, o sesleriyle birbirlerini tanırlar. Buna akıl ermez bu da Allah'ın bir hikmetidir. Bin tane koyun kuzu var. Kuzuyu koyunun içine saldığın zaman birbirlerini tanıyor" dedi.

Levent Gündoğan, " Kuzular ile koyunların buluşmasını izledik. Anneleriyle buluşması çok şahaneydi. Herkesin de gelip görmesini isteriz" diye konuştu.