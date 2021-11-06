"Lezzet Şöleni 2021 Projesi" tanıtıldı - Son Dakika

Elazığ'da "Lezzet Şöleni 2021 Projesi" tanıtıldı.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğünce desteklenen, Gastronomi Kültür ve Turizm Derneği tarafından bir otelde düzenlenen projenin tanıtımı, Elazığ Belediyesinin mehteran takımı ve folklor ekibi gösterisiyle başladı.

Oluşturulan stantlarda Ağın leblebisi, orcik, Harput köfte, sırın, balık çeşitleri, peynirli ekmek, taş ekmeği ve Palu tavanın da aralarında olduğu 75 yöresel lezzet tanıtıldı.

Elazığ Gastronomi Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Harun Seyran, yaptığı konuşmada, kentin yaklaşık 6 bin yıla dayanan eşsiz lezzetlerini gün yüzüne çıkarmak için çabaladıklarını söyledi.

Tarihi Harput'ta çok çeşitli kültürlerin buluşması ve kaynaşmasıyla alabildiğince zengin bir mutfak kültürünün oluştuğunu anlatan Seyran, bu zengin mutfağın yeni nesillere kültür mirası olarak kaldığını belirtti.

Kentin yöresel lezzetlerini tanıtmak için profesyonel şekilde çalıştıklarını kaydeden Seyran, "Elazığ gastronomisi, Türkiye'de birinciliğini ispatlayana kadar çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bir numara olmadan bırakmayacağız." dedi.

Programa AK Parti Elazığ milletvekilleri Zülfü Demirbağ ve Sermin Balık, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Asilhan Arslan, Belediye Başkan Yardımcısı Nazif Bilginoğlu, kurum müdürleri ve çok sayıda davetli katıldı.