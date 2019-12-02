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Elazığ'da lise öğrencilerinden kadına şiddete "makyaj"lı tepki

6 saat önce

Elazığ'da lise öğrencileri kadına şiddete dikkati çekmek için makyaj yaptı.

Elazığ'da lise öğrencilerinden kadına şiddete

Elazığ'da lise öğrencileri kadına şiddete dikkati çekmek için makyaj yaptı.

Öğretmen Sıdıka Avar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmak amacıyla yüzlerine morluk ve yara izi görünümü veren makyaj yaptırdı.

Ellerinde, "Kadına şiddete 'dur' de", "Kadına tekme atmak sadece karnındaki bebeğin hakkıdır", "Ben Özgecan Aslan", "Benim adım Emine Bulut" yazılı dövizlerle okul bahçesinde toplanan öğrenciler kadına şiddete makyaj ile tepki gösterdi.

Öğretmen Funda Karagöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüm dünyada kadına yönelik şiddetin önemli bir sorun haline geldiğini belirtti.


Kadına şiddetin önlenmesinin eğitimle mümkün olabileceğini ifade eden Karagöz, "Kadına şiddet kanayan yaramız olduğu için farkındalık oluşturmak amacıyla kızlarımızla böyle bir çalışma hazırladık. Umarız kadına yönelik her türlü şiddet bir an önce son bulur." dedi.


Öğrencilerden Ceren Koç, sadece kadınların değil diğer canlıların da şiddete maruz kalabildiğini dile getirerek, "Annelerimizi, kardeşlerimizi ve ablalarımızın şiddet görmesini istemediğimiz için şiddete artık 'dur' demek istiyoruz." diye konuştu.


Elif Yıldırım da kadınların şiddete değil, saygı ve sevgiye layık olduğunu belirtti.

Elazığ, Makyaj, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 05:58 Kaynak: AA
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