Elazığ'da lokantanın bacasından çıkan yangın, kontrol altına alındı

Elazığ'da lokantanın bacasından çıkan yangın, kontrol altına alındıELAZIĞ'da lokantanın bacasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.

Elazığ'da lokantanın bacasından çıkan yangın, kontrol altına alındı ELAZIĞ'da lokantanın bacasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı. Yangın, akşam saatlerinde İcadiye Mahallesi'nde çıktı. Sarısaltuk sokaktaki lokantanın bacasında henüz belirlenemeyen neden çıkan yangını fark eden çevredekiler, itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine yangın söndürme aracıyla olay yerine gelen itfaiye erleri, yaptıkları müdahaleyle yangını kısa sürede kontrol altına alarak, büyümesini önledi.

İtfaiye, Elazığ, Güncel, Son Dakika Haber Yayın Tarihi: 28.08.2020 20:25 - Kaynak: DHA Son Dakika › Güncel › Elazığ'da lokantanın bacasından çıkan yangın, kontrol altına alındı - Son Dakika

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