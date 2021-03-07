Elazığ'da "Love Erdoğan" görseli LED ekranlara yansıtıldı - Son Dakika

Elazığ'da "Love Erdoğan" görseli LED ekranlara yansıtıldı

07.03.2021 01:45
Elazığ'da

Elazığ'da, ABD'nin New York kentindeki reklam panosunda yer alan "Stop Erdoğan" ifadesine cevaben LED ekranlara "Love Erdoğan" görseli yansıtıldı.

Elazığ'da, ABD'nin New York kentindeki reklam panosunda yer alan "Stop Erdoğan" ifadesine cevaben LED ekranlara "Love Erdoğan" görseli yansıtıldı.

New York'ta "Silenced Turkey" imzasıyla yayınlanan "Stop Erdoğan" ilanına Elazığ'dan tepki geldi.

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'nın talimatıyla "Stop Erdoğan" ifadesine yanıt olarak kentteki tüm LED ekranlarda "Love Erdoğan" görseline yer verildi.

LED reklam panolarında yer alan "Love Erdoğan" görselleri Elazığ halkının beğenisini topladı.

FETÖ mensubu bir grup tarafından New York'taki Times Meydanı'na yakın bir köşedeki dijital ekrana verilen "Stop Erdoğan" ilanı, tepkiler üzerine kaldırılmıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Şahin Şerifoğulları, New York, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Elazığ'da 'Love Erdoğan' görseli LED ekranlara yansıtıldı - Son Dakika


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