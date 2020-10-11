Elazığ'da magandalar sokakta silahla ateş açtı, kurşunlar 2 araca isabet etti - Son Dakika

Elazığ'da magandalar sokakta silahla ateş açtı, kurşunlar 2 araca isabet etti

ELAZIĞ - Elazığ'da bir sokağa araçlarla gelen magandalar, silahlarla ateş açtı,yaralanın olmadığı olayda kurşunlar 2 otomobile isabet etti.

Olay, merkeze bağlı Rızaiye Mahallesi Ertuğrul Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, 2 otomobil ile gelen 4 kişi, sokakta bulunan 2 şahsa silahlarla ateş etti.Şahıslar saklanarak mermilerin hedefi olmaktan kurtulurken şüpheliler kaçtı. Kurşunlar 2 araca isabet etti. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan incelemede 9 adet boş kovan tespit edildi.

polis ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgil soruşturma sürüyor.