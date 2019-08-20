Son Dakika Haberleri: Elazığ'da mağarada 5 kişi mahsur kaldı
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Elazığ'da mağarada 5 kişi mahsur kaldı

1 saat önce

Elazığ'ın Keban ilçesindeki bir mağarada, yerel bir televizyon kanalının 5 kişilik ekibi mahsur kaldı.

Elazığ'da mağarada 5 kişi mahsur kaldı, System.String[]
Elazığ'ın Keban ilçesindeki bir mağarada, yerel bir televizyon kanalının 5 kişilik ekibi mahsur kaldı.
Alınan bilgiye göre, ilçe kırsalında bulunan Damlataş Mağarası'na program çekimi için inen bir televizyon kanalının genel yayın yönetmeni ve program sunucu Metin Erol ile program ekibindeki 5 kişi, halatlar yardımıyla mağaraya indi.
Ekipte kameramanlık yapan Mustafa Uç, mağarada nefes almakta güçlük çekince daha fazla aşağı inemeyerek geri döndü.
Mağaradan dışarı çıktıktan sonra yaklaşık 3 saat boyunca ekip arkadaşlarından haber alamayan Uç, durumu jandarma, AFAD, UMKE ve itfaiye ekiplerine haber verdi.
Mağaraya inen AFAD ekibi mağarada ekip arkadaşlarından daha üst seviyede mahsur kalan Şule Boşel'i halat yardımıyla yukarı çekerek kurtardı.
Ekipler, mağarada yaklaşık 200 metre derinlikte mahsur kalan Erol ile yanındaki 2 kişiye ulaştı.
Zeminin kaygan olmasından dolayı mahsur kalanları çıkarmakta güçlük çeken ekipler, havanın kararmasına rağmen çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Elazığ, Keban, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 08:16 Kaynak: AA
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