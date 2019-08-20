Son Dakika Haberleri: Elazığ'da mağaradaki 5 kişi kurtarıldı
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Elazığ'da mağaradaki 5 kişi kurtarıldı

20 dakika önce

Elazığ'ın Keban ilçesindeki bir mağarada mahsur kalan yerel bir televizyon kanalının 5 kişilik ekibi AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Elazığ'da mağaradaki 5 kişi kurtarıldı, System.String[]
Elazığ'ın Keban ilçesindeki bir mağarada mahsur kalan yerel bir televizyon kanalının 5 kişilik ekibi AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, ilçe kırsalında bulunan Damlataş Mağarası'na program çekimi için inen bir televizyon kanalının genel yayın yönetmeni ve program sunucu Metin Erol ile program ekibindeki 5 kişi, halatlar yardımıyla mağaraya indi.

Ekipte kameramanlık yapan Mustafa Uç, mağarada nefes almakta güçlük çekince daha fazla aşağı inemeyerek geri döndü.

Mağaradan dışarı çıktıktan sonra yaklaşık 3 saat boyunca ekip arkadaşlarından haber alamayan Uç, durumu jandarma, AFAD, UMKE ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

Mağaraya inen AFAD ekibi, mağarada ekip arkadaşlarından daha üst seviyede mahsur kalan Şule Boşel'i halat yardımıyla yukarı çekerek kurtardı.

Ekiplerin çalışması sonucu mağarada yaklaşık 200 metre derinlikte mahsur kalan Erol ile yanındaki 3 kişiye daha ulaşıldı.
Zeminin kaygan olması nedeniyle mahsur kalanları çıkarmakta güçlük çeken ekipler, havanın kararmasına rağmen özveriyle yürütülen çalışmanın sonucunda tüm program ekibini kurtardı.
Elazığ, Keban, AFAD, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 10:32 Kaynak: AA
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