Elazığ'da mahalle muhtarı sözlerinin çarpıtıldığını söyledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Elazığ'da mahalle muhtarı sözlerinin çarpıtıldığını söyledi - Son Dakika

Elazığ'da mahalle muhtarı sözlerinin çarpıtıldığını söyledi

6 saat önce

Elazığ'ın Sürsürü Mahallesi Muhtarı Ergun Gül, depremzedelere yapılan yardımlarla ilgili sözlerinin çarpıtıldığını söyledi.

Elazığ'da mahalle muhtarı sözlerinin çarpıtıldığını söyledi, System.String[]

Elazığ'ın Sürsürü Mahallesi Muhtarı Ergun Gül, depremzedelere yapılan yardımlarla ilgili sözlerinin çarpıtıldığını söyledi.

Gül yaptığı açıklamada, Elazığ'daki depremin ardından yaşanan gelişmeler ve devletin yaptığı yardımlarla ilgili sözlerinin kamuoyuna yanlış aksettirildiğini kaydetti.

Devletin ilgili kurumlarının ve temsilcilerinin depremin hemen ardından sahada yer aldığını vurgulayan Gül, aksini iddia etmenin haksızlık olduğunu belirtti.

Depremzedelerle yeteri kadar ilgilenilmediği yönünde bir beyanatının olmadığını aktaran Gül, şöyle konuştu:

"Beyanım bu şekilde değil. Şunu ifade etmek istiyorum, devlet tüm kurumlarıyla burada bizimle beraberdi. Ciddi anlamda ilgilendiler. Özellikle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a teşekkür ediyorum. Vatandaşın her sıkıntısına koşup yaralarına merhem olmaya çalıştılar."

"Bakanımız bizi WhatsApp grubuna dahil etti"

Muhtar olarak taleplerinin yetkililer tarafından hemen dikkate alındığını ifade eden Gül, şunları kaydetti:

"Bakanlarımız ilk günden itibaren sahadalardı. Bakanımız bizi WhatsApp grubuna dahil etti. Bizzat sorunlarımızı ona yazdık. Her zaman sorunlarımız ile ilgilendiler. Bakanlarımız ailelerini bırakıp, burada ilk günden itibaren bize destek oldular. Destekleri için kendilerine teşekkür ediyorum."

Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 04:14 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Hint ordusunda kadın subaylar artık eşit haklara sahip olacak, komutanlık da yapabilecek
17 yaşındaki Endonezyalı Sarah annesini öldüren saldırganlara cezaevinde sordu: Bunu neden yaptınız? Elazığ'da bugün meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki depremde hasarlı bina çöktü Çocuk yaşta evliliği savunan Bedri Gencer'in dersleri başka bir öğretim görevlisine verildi

Son Dakika Haberleri
22:01 İmaj değiştiren Selin Ciğerci takipçilerini uyardı: Kimseye benzetmeyin
21:41 Seçil Gür'ün sürprizi Serdar Ortaç'ın yüzünü güldürdü
21:41 Çırağan'da Gelin Damat Fashion Day Defilesi
21:29 Aleyna Tilki'den kafaları karıştıran sözler: Bir sürü sevgilim var, erkekli kadınlı
20:22 Çağatay Ulusoy, Hakan Muhafız'ın 3. sezonunun ne zaman başlayacağını duyurdu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2020 22:54:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Elazığ'da mahalle muhtarı sözlerinin çarpıtıldığını söyledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]