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Elazığ'da mahalle muhtarının kaybolmasıyla ilgili 13 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Elazığ'da mahalle muhtarının kaybolmasıyla ilgili 13 şüpheli gözaltına alındı

20.02.2022 11:39
Elazığ'da mahalle muhtarının kaybolmasıyla ilgili 13 şüpheli gözaltına alındı

Elazığ'da mahalle muhtarının kaybolmasına ilişkin yürütülen çalışmalar kapsamında 13 şüpheli yakalandı.

Elazığ'da mahalle muhtarının kaybolmasına ilişkin yürütülen çalışmalar kapsamında 13 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, 18 Ekim 2021'den bu yana kendisinden haber alınamayan Kızılay Mahallesi Muhtarı Muhammet Bahçeci'nin bulunması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Ekipler, teknik ve fizik takip sonucu, 3 çocuk babası Bahçeci'nin kaybolmasıyla ilgili oldukları gerekçesiyle 13 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Emniyet Müdürlüğü, Elazığ, Asayiş, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Elazığ'da mahalle muhtarının kaybolmasıyla ilgili 13 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Elazığ'da mahalle muhtarının kaybolmasıyla ilgili 13 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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