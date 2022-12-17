İş yerini açtığında hırsızlığı fark eden Mehmet Aktı, durumu polise bildirdi. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüphelinin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

Toplam değeri yaklaşık 100 bin TL olan sigara, cep telefonu ve bir miktar nakit parayı mont ve yanında getirdiği poşetin içine koyarak marketten çıktı.

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Elazığ'da bir markete giren hırsızlar 100 bin TL'lik vurgun yaptı! O anlar kamerada - Son Dakika

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