Elazığ'da masa tenisi eğitim merkezi kurulacak - Son Dakika

Beşeri ve İktisadi Kalkınma Derneği (BEKA), tarafından Elazığ'da masa tenisi eğitim merkezi kurulacak.

BEKA Elazığ İl Başkanı Emrah Çiftçi, yaptığı açıklamada, yaptıkları sosyal sorumluluk projeleri ile eğitim, spor ve bilişim alanlarına destek verdiklerini söyledi.

Bu kapsamda Elazığ'da masa tenisi eğitim merkezi kurulacağını ifade eden Çiftçi, şöyle devam etti:

"Geçtiğimiz yıl Doğu ve Güneydoğu'da pek çok ilde masa tenisi ve ekipmanları dağıttık. Böylece çocuklarımızı ve gençlerimizi masa tenisi sporuyla buluşturduk. Bu amaçla Elazığ'da masa tenisi eğitim merkezi kurmayı planlıyoruz. Çocuklarımıza masa tenisi sporunu sevdirmek ve daha fazla kişinin masa tenisi sporuna yönelmesini istiyoruz. Bu konudaki çalışmalarımız sürüyor. İnşallah böyle güzel bir tesisi Elazığ'a kazandıracağız. Hizmetlerimiz artarak devam edecektir."