Son dakika haberi | Mastar Dağı'nda çıkan örtü yangınına müdahale ediliyor - Son Dakika

Son dakika haberi | Mastar Dağı'nda çıkan örtü yangınına müdahale ediliyor

Son dakika habere göre Elazığ'da Mastar Dağı'nda örtü yangını çıktı.

Elazığ'da Mastar Dağı'nda örtü yangını çıktı.

Mastar Dağı'nın merkeze bağlı Koçkale ve Elmapınarı köyü arasındaki kırsal alanda henüz belirlenemeyen nedenle örtü yangını çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale ediyor.

İş makineleri ile yangın söndürme araçlarının giremediği arazide ekipler, yangını kazma ve kürek kullanarak söndürmeye çalışıyor.

Zorlu arazi şartlarında güçlükle müdahale edilen yangında ilk belirlemelere göre 100 dekarlık bitki örtüsü zarar gördü.

Yangının söndürülmesi için çalışmalar devam ediyor.

Son dakika haberi | Mastar Dağı'nda çıkan örtü yangınına müdahale ediliyor
Son dakika haberi | Mastar Dağı'nda çıkan örtü yangınına müdahale ediliyor

Orman Bölge Müdürlüğü, Elazığ, ihbar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 21:53 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Mastar Dağı'nda çıkan örtü yangınına müdahale ediliyor - Son Dakika

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