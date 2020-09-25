Yangının söndürülmesi için çalışmalar devam ediyor.

İş makineleri ile yangın söndürme araçlarının giremediği arazide ekipler, yangını kazma ve kürek kullanarak söndürmeye çalışıyor.

Mastar Dağı'nın merkeze bağlı Koçkale ve Elmapınarı köyü arasındaki kırsal alanda henüz belirlenemeyen nedenle örtü yangını çıktı.

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