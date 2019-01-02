Son Dakika Haberleri: Elazığ'da Matkap Çalan Şüpheli Tutuklandı

Elazığ'da Matkap Çalan Şüpheli Tutuklandı

42 dakika önce

Elazığ'da bir işyerinden matkap ve vidalama aleti çalan şüpheli polis tarafından yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Elazığ'da Matkap Çalan Şüpheli Tutuklandı, System.String[]
Elazığ'da bir işyerinden matkap ve vidalama aleti çalan şüpheli polis tarafından yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, kent merkezinde bir marketten piyasa değeri 630 TL olduğu öğrenilen matkap ile vidalama aleti çalındı. Hırsızlık olayının bildirilmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı birimler çalışma yaptı. Polisin çalışmasında şüphelinin K.Ş. olduğu tespit edilerek adresine operasyon düzenlendi.

Emniyete götürülen şüpheli ifadesinin alınmasının ardından nitelikli hırsızlık suçundan adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ELAZIĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 10:21 Kaynak: İHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


"Alın Sizin Olsun" Deyip Yaralı Atını Yola Attı Noel Baba Kılığındaki Polisler, 6 Suçtan Aranan Şüpheliyi Yakaladı

Ankara - Palyaço Kılığındaki Polisler, 6 Suçtan Aranan Şüpheliyi Yakaladı Alkollü İçeceğe Yeni Yılda Vergi Zammı! 70'lik Rakının Toplam Vergisi 79,86 TL'ye Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.1.2019 11:03:20. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Elazığ'da Matkap Çalan Şüpheli Tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]