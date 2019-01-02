Elazığ'da Matkap Çalan Şüpheli Tutuklandı
42 dakika önce
Elazığ'da bir işyerinden matkap ve vidalama aleti çalan şüpheli polis tarafından yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Elazığ
'da bir işyerinden matkap ve vidalama aleti çalan şüpheli polis tarafından yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, kent merkezinde bir marketten piyasa değeri 630 TL olduğu öğrenilen matkap ile vidalama aleti çalındı. Hırsızlık olayının bildirilmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı birimler çalışma yaptı. Polisin çalışmasında şüphelinin K.Ş. olduğu tespit edilerek adresine operasyon düzenlendi.
Emniyete götürülen şüpheli ifadesinin alınmasının ardından nitelikli hırsızlık suçundan adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ELAZIĞ
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 10:21 Kaynak: İHA
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