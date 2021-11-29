Elazığ'da mazgal hırsızları yakalandı - Son Dakika

Elazığ'da mazgal çalan 2 şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, ilk önce merkez Hilalkent Mahallesinde ve ardından Abdullahpaşa Mahallesi Malatya Caddesi üzerindeki mazgallar çalındı. Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, mazgalları çalanların Ö.D. ve Y.D. olduğu tespit edildi. Kimlikleri tespit edilen şüpheliler, düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden Ö.D.'nin ise 19 suç kaydı olduğu öğrenildi.

Her iki şüpheli hakkında yasak işlem başlatıldığı bildirildi. - ELAZIĞ