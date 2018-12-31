Elazığ'da Mekke'nin Fethi Programı
20 dakika önce
Elazığ'da "Mekke'nin Fethi " programı düzenlendi.
Elazığ
'da " Mekke
'nin Fethi " programı düzenlendi. Anadolu Gençlik Derneği
tarafından "Mekke'nin Fethinin" 1388 yıl dönümü nedeni ile programı düzenlendi. Belediye Kültür Merkezi'nde düzenlenen program İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı ardından, Kuran
'ı Kerim okundu. Program, şiir, mehteran gösterisi, ilahi dinletileri ve sinevizyonla devam etti.
Mekke'nin Fethi programı düzenlediklerini aktaran AGD Başkanı Recep Koca
, "Biz İstanbul
'un fethini Diyarbakır
'ın fethinden Diyarbakır'ın fethini Kudüs
'ün fethinden Kudüs'ün fethini de Mekke'nin fethinden ayırmıyoruz. Mekke önündeki orduda hangi ruh varsa Kudüs'te de Diyarbakır'da da İstanbul'da da aynı ruh vardır. Bu ruh fetih ruhudur. Günler öncesinden başlayan hazırladıkları yıl başı eğlencesidir. Biz yılbaşı gecesi adı altında tüm dünya haklarına çirkinliklerin kötülüklerin dayatılmasına karşılık tavır almanın gerekliliğine ve doğruluğuna inanıyoruz. Fetihlerle elde edilmiş bu topraklarda 300 yıldır. İslam'a kimliğimize ve değerlerimize karşı yürütülen bir kültür savaşı olduğunun farkındayız" dedi. - ELAZIĞ
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 10:59 Kaynak: İHA
Beyoğlu'nda Bulunan Şüpheli Paket Polisi Alarma Geçirdi
Bakan Kurum, Müjdeyi Verdi! İmar Barışı 15 Haziran 2019'a Kadar Uzatıldı
Taksim'de Yılbaşı Güvenlik Önlemleri Dikkat Çekti
Meteorolojiden 5 Bölge İçin Sağanak Yağış Uyarısı